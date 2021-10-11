Убийцам Ксении Каторгиной суд Петербурга смягчил наказания

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года в Екатеринбурге. Девушка хотела продать свой автомобиль и поехала на встречу с предполагаемыми покупателями, которые зверски ее убили и скинули тело в колодец.