Убийцам Ксении Каторгиной суд Петербурга смягчил наказания

Екатерине Меньшиковой и Марату Ахметвалиеву апелляционный суд Санкт-Петербурга смягчил наказания, сообщает E1.
Меньшикова проведет в колонии общего режима 16 лет вместо 17-ти, а Ахметвалиев 19,5 лет в колонии строгого режима — ему суд смягчил приговор на полгода.
Михаилу Федоровичу, также осужденному за убийство Каторгиной, смягчать приговор не стали — он проведет 20 лет в колонии.
Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года в Екатеринбурге. Девушка хотела продать свой автомобиль и поехала на встречу с предполагаемыми покупателями, которые зверски ее убили и скинули тело в колодец.