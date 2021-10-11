Убийцам Ксении Каторгиной суд Петербурга смягчил наказания

Убийцам Ксении Каторгиной суд Петербурга смягчил наказания
Убийцам Ксении Каторгиной суд Петербурга смягчил наказания
Сегодня, 15:46ОбществоФото: 1МI
Двоим осужденным за убийство Ксении Каторгиной апелляционный суд смягчил наказания. 27-летнюю девушку нашли убитой после того, как она поехала показывать автомобиль покупателям.

Екатерине Меньшиковой и Марату Ахметвалиеву апелляционный суд Санкт-Петербурга смягчил наказания, сообщает E1.

Меньшикова проведет в колонии общего режима 16 лет вместо 17-ти, а Ахметвалиев 19,5 лет в колонии строгого режима — ему суд смягчил приговор на полгода.

Михаилу Федоровичу, также осужденному за убийство Каторгиной, смягчать приговор не стали — он проведет 20 лет в колонии.

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года в Екатеринбурге. Девушка хотела продать свой автомобиль и поехала на встречу с предполагаемыми покупателями, которые зверски ее убили и скинули тело в колодец.

Материалы по теме:
судСанкт-Петербургобвинительный приговорЕкатеринбургКсения Каторгина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы