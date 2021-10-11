ВКонтакте запустила в видео автоматические субтитры

Для обеспечения высокого качества расшифровки субтитров аудиопоток проходит четыре этапа обработки. Сначала запись очищается от фоновых звуков с помощью уникальной технологии интеллектуального шумоподавления — это позволяет лучше определять речь не только на профессиональных видео, но и на любительских роликах. Затем нейросеть распознаёт слова и формирует из них текст. На третьем этапе подключается пунктуационная модель: она расставляет знаки препинания и заглавные буквы. Эти решения ВКонтакте ранее применила для распознавания аудиосообщений, а для работы с видео к ним добавили ещё один шаг: методы машинного обучения распределяют текст по кадрам, чтобы фраза появлялась точно в момент, когда говорящий её произносит.