Замначальника полиции Алапаевска уволен из органов за пьяное ДТП

Замначальника полиции Алапаевска уволен из органов за пьяное ДТП
Замначальника полиции Алапаевска уволен из органов за пьяное ДТП
Сегодня, 18:23ОбществоФото: 1MI
Заместитель начальника отдела полиции Алапаевска Антон Рожин уволен с должности через полгода после того, как совершил пьяное ДТП на служебном автомобиле.

Авария произошла 23 апреля 2021 года. За рулем служебного «ВАЗ» Рожин выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Тойотой». Анализы дважды показали, что он был пьян в момент ДТП.

Уволить подполковника смогли лишь спустя полгода, так как он постоянно находился на больничном после этого случая.

Также к дисциплинарной ответственности после проверки привлечены сотрудники ОВД Режа, которые не сразу зарегистрировали ДТП и вовремя не сообщили в главк об инциденте, пишет ЕАН.

Напомним, 6 октября в Екатеринбурге пьяная женщина без прав протаранила подъезд жилого дома. Теперь ей грозит штраф до 30 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток.

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