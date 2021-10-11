Замначальника полиции Алапаевска уволен из органов за пьяное ДТП

Заместитель начальника отдела полиции Алапаевска Антон Рожин уволен с должности через полгода после того, как совершил пьяное ДТП на служебном автомобиле.

Авария произошла 23 апреля 2021 года. За рулем служебного «ВАЗ» Рожин выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Тойотой». Анализы дважды показали, что он был пьян в момент ДТП. Уволить подполковника смогли лишь спустя полгода, так как он постоянно находился на больничном после этого случая. Также к дисциплинарной ответственности после проверки привлечены сотрудники ОВД Режа, которые не сразу зарегистрировали ДТП и вовремя не сообщили в главк об инциденте, пишет ЕАН. Напомним, 6 октября в Екатеринбурге пьяная женщина без прав протаранила подъезд жилого дома. Теперь ей грозит штраф до 30 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток. Протаранившая многоэтажку на иномарке екатеринбурженка была пьяной

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