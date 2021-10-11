Замначальника полиции Алапаевска уволен из органов за пьяное ДТП

Авария произошла 23 апреля 2021 года. За рулем служебного «ВАЗ» Рожин выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Тойотой». Анализы дважды показали, что он был пьян в момент ДТП.
Уволить подполковника смогли лишь спустя полгода, так как он постоянно находился на больничном после этого случая.
Также к дисциплинарной ответственности после проверки привлечены сотрудники ОВД Режа, которые не сразу зарегистрировали ДТП и вовремя не сообщили в главк об инциденте, пишет ЕАН.
Напомним, 6 октября в Екатеринбурге пьяная женщина без прав протаранила подъезд жилого дома. Теперь ей грозит штраф до 30 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток.