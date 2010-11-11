Акция по профилактике вредных привычек среди молодежи проходит в Нижнем Тагиле

Как сообщает пресс-служба администрации города, студентам и учащимсяучреждений профессионального образования организаторы акции предлагаютпринять участие в конкурсе «Умей сказать НЕТ!».Конкурс проводится в трех номинациях.

В номинации «Социальная реклама»принимаются проекты социального плаката и прикладного творчества,аудио- или видеоролики.Номинация «Научный доклад» предполагает работы по медицинским,социальным, юридическим, правовым аспектам проблемы ВИЧ-инфекции,наркомании и других социально-опасных явлений в молодежной среде.В номинации «Интерактив» участники должны представить проект социальнозначимого мероприятия, посвященного тематике конкурса.