Аська, возможно, станет платной

Разработчики бесплатного мобильного мессенджера Nimbuzz сообщили, что программа перестала поддерживать работу с ICQ, так как Аська потребовала подписать лицензию, которая предполагает оплату за каждого пользователя. Эксперты связывают это с тем, что ICQ куплена российским фондом DST, который ранее уже показал жесткие методы монетизации на «Одноклассниках». QIP в ближайшее время почти на сто процентов ждет то же самое - претензии со стороны DST к ним уже поступили, платить за каждого клиента они, разумеется, не будут, так что аське в QIP жить осталось очень и очень недолго, сообщает сайт «Веб Планета».