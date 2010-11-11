Аська, возможно, станет платной
11 ноября 2010, 18:16ОбществоАнка
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Централизованная служба мгновенного обмена сообщениями ICQ возможно начнет взимать плату с альтернативных клиентов.
Разработчики бесплатного мобильного мессенджера Nimbuzz сообщили, что программа перестала поддерживать работу с ICQ, так как Аська потребовала подписать лицензию, которая предполагает оплату за каждого пользователя. Эксперты связывают это с тем, что ICQ куплена российским фондом DST, который ранее уже показал жесткие методы монетизации на «Одноклассниках». QIP в ближайшее время почти на сто процентов ждет то же самое - претензии со стороны DST к ним уже поступили, платить за каждого клиента они, разумеется, не будут, так что аське в QIP жить осталось очень и очень недолго, сообщает сайт «Веб Планета».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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