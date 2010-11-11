Большинство компьютерных пиратов Урала живут в Нижнем Тагиле
11 ноября 2010, 18:49ОбществоАлександра Логинова
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Специалисты компании Microsoft подвели итоги очередного мониторинга уровня пиратства в компьютерной рознице Уральского федерального округа.
Как выяснилось, самым «пиратским» городом региона оказался Нижний Тагил. Об этом «Новому Региону» сообщили в пресс-службе компании. По словам специалистов, сегодня четверть компьютерных магазинов Урала предлагают или рекомендуют пиратское программное обеспечение. Самый высокий уровень пиратства отмечен в Нижнем Тагиле – 46% торговых точек и Челябинске – 35%.
Зачастую пираты, устанавливающие нелицензионное ПО предлагают услугу компьютерная помощь.
При этом за полгода, прошедшие с последнего мониторинга, свои лидирующие позиции в этой сфере утратили Курган и Сургут: сегодня нелицензионное ПО в этих городах не предлагают ни в одном магазине.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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