Большинство компьютерных пиратов Урала живут в Нижнем Тагиле

Как выяснилось, самым «пиратским» городом региона оказался Нижний Тагил. Об этом «Новому Региону» сообщили в пресс-службе компании. По словам специалистов, сегодня четверть компьютерных магазинов Урала предлагают или рекомендуют пиратское программное обеспечение. Самый высокий уровень пиратства отмечен в Нижнем Тагиле – 46% торговых точек и Челябинске – 35%.

При этом за полгода, прошедшие с последнего мониторинга, свои лидирующие позиции в этой сфере утратили Курган и Сургут: сегодня нелицензионное ПО в этих городах не предлагают ни в одном магазине.