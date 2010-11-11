Детей-сирот будут быстрее снабжать жильем

Она предполагает поэтапное обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Значительного увеличения объемов бюджетных ассигнований удалось добиться только после вмешательства прокуратуры, отмечает АПИ. Программа включает в себя ежегодное приобретение не менее 350 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого предусмотрено выделение средств областного бюджета в размере от 350 миллионов рублей в 2011 году до 435 миллионов в 2015 году. К примеру, за 2007-2009 годы за счет средств областного бюджета для таких лиц было приобретено всего 233 квартиры. В Нижнем Тагиле за три года детям-сиротам предоставлено 88 благоустроенных квартир. Сегодня в очереди на жилье стоят 411 тагильских сирот, 108 уже достигли совершеннолетия и остро нуждаются в получении квартир, отметили в пресс-службе администрации города.