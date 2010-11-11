Экзамены на права будут принимать по новым билетам
11 ноября 2010, 08:56Общество
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В новых билетах для приема экзаменов на право управления транспортными средствами учтены последние изменения в ПДД.
Эти изменения касаются пешеходов, кругового движения, использованияремней безопасности, ближнего света фар, а также правила обгона идругие.
В процессе подготовки новых билетов были учтены предложения и замечанияавтошкол, общественных объединений, а также простых автолюбителей. «Изперечня экзаменационных билетов были исключены вопросы и ответы к ним,имеющие неоднозначное и спорное трактование», - подчеркнули вДепартаменте ОБДД МВД России.
Также будут внесены соответствующие изменения в установленноепрограммное обеспечение, так как процесс приема теоретической частиэкзаменов компьютеризирован.
Принимать экзамены по новым билетам сотрудники экзаменационныхподразделений ГИБДД начнут с 20 ноября.
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