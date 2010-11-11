Экзамены на права будут принимать по новым билетам

Эти изменения касаются пешеходов, кругового движения, использованияремней безопасности, ближнего света фар, а также правила обгона идругие.

В процессе подготовки новых билетов были учтены предложения и замечанияавтошкол, общественных объединений, а также простых автолюбителей. «Изперечня экзаменационных билетов были исключены вопросы и ответы к ним,имеющие неоднозначное и спорное трактование», - подчеркнули вДепартаменте ОБДД МВД России.