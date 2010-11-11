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Глубину падения наркомана молодежный театр показывает в спектакле «Семья вурдалака»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глубину падения наркомана молодежный театр показывает в спектакле «Семья вурдалака»

11 ноября 2010, 19:00ОбществоАнка
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