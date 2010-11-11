Глубину падения наркомана молодежный театр показывает в спектакле «Семья вурдалака»

Так актеры муниципального молодежного решили внести вклад в борьбу с наркотиками. Эта тема в обществе стала активно обсуждаться после дела Егора Бычкова и тагильского фонда «Город без наркотиков». Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» заместитель художественного руководителя молодежного театра по работе со зрителями Сергей Коноплев, многие подростки после спектакля «Семья Вурдалака» выходят из зала со слезами на глазах. А значит, есть шанс, что задумаются: соглашаться ли на дозу кайфа – на легкий праздник с тяжелыми последствиями. Добавим, что Сергей Коноплев просит родителей не приводить на спектакль «Семья вурдалака» детей до 15-ти лет – они могут не понять, не пропустить его через себя. Сегодня актеры муниципального молодежного показывают его в ГДДЮТ для учеников школ 6, 64 и 138, а также студентов нижнетагильского филиала УрФУ и воспитанников детского дома №1. 24-го ноября спектаклю можно будет посмотреть в ДК Космос в поселке Северный. 25-го и 26-го – в стенах молодежного театра, а 1-го декабря – в городском дворце молодежи.