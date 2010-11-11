Кореянка сдала на права с 950-й попытки
11 ноября 2010, 09:21Общество
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Жительница Южной Кореи только с 950-й попытки смогла сдать письменный экзамен на получение водительских прав. Теперь ей нужно пройти тест на вождение.
68-летняя Чха Са Сун начиная с 2005 года почти каждый рабочий деньсдавала водительский экзамен в полиции города Чонджу, сообщает РИАНовости.Один из офицеров полиции пообещал собственноручно сделать мемориальнуюдоску, когда Чха не провалит экзамен.
Местные СМИ сообщили, что Чха занимается продажей продуктов и бытовыхтоваров. Она возит с собой ручную тележку с товаром, и теперь длярасширения бизнеса хочет обзавестись автомобилем.
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