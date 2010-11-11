Кореянка сдала на права с 950-й попытки

68-летняя Чха Са Сун начиная с 2005 года почти каждый рабочий деньсдавала водительский экзамен в полиции города Чонджу, сообщает РИАНовости.Один из офицеров полиции пообещал собственноручно сделать мемориальнуюдоску, когда Чха не провалит экзамен.