На НТМК модернизируют линию по механической обработке железнодорожных колес
11 ноября 2010, 19:09ОбществоАнка
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«Евраз» заключил контракт с немецкой фирмой NSH на поставку Нижнетагильскому металлургическому комбинату автоматизированной линии по механической обработке железнодорожных колес.
Общая стоимость проекта превысит 1 миллиард рублей. Согласно контракту в мае 2011 года на НТМК поступят шесть современных автоматизированных станков для мехобработки колес, а уже в августе планируется завершить монтаж оборудования. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в департаменте по связям со СМИ «Евраза», контракт с немецкой компанией является лишь частью инвестиционного проекта по модернизации участка механической обработки колес на НТМК. В рамках проекта также предполагается провести капитальный ремонт 18-ти действующих станков и установить на них числовое программное управление.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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