На НТМК модернизируют линию по механической обработке железнодорожных колес

Общая стоимость проекта превысит 1 миллиард рублей. Согласно контракту в мае 2011 года на НТМК поступят шесть современных автоматизированных станков для мехобработки колес, а уже в августе планируется завершить монтаж оборудования. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в департаменте по связям со СМИ «Евраза», контракт с немецкой компанией является лишь частью инвестиционного проекта по модернизации участка механической обработки колес на НТМК. В рамках проекта также предполагается провести капитальный ремонт 18-ти действующих станков и установить на них числовое программное управление.