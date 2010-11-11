Необычно теплое начало ноября пока не побило температурные рекорды
Как отмечает ГородФМ, накануне воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса.
Необычно теплое начало ноября пока не побило температурные рекорды, но оказалось на грани с ними. Как отмечает ГородФМ, накануне воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса. Среднеобластной рекорд в последнем осеннем месяце - 10 и 3. Сегодня в Нижнем Тагиле, по данным местной метеостанции, было 8 и 3 градуса выше ноля. Влажность воздуха – 80%, осадков нет. Давление около 740 миллиметров ртутного столба. Как говорят в Свердловском Гидрометцентре, хорошая погода продержится еще пару дней. Уже в воскресенье и понедельник должно похолодать. Ожидаются дождь и мокрый снег. На следующей неделе температура воздуха днем составит немного выше нуля. Ночью, скорее всего, будет небольшой минус и немного подморозит.
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