Необычно теплое начало ноября пока не побило температурные рекорды, но оказалось на грани с ними. Как отмечает ГородФМ, накануне воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса. Среднеобластной рекорд в последнем осеннем месяце - 10 и 3. Сегодня в Нижнем Тагиле, по данным местной метеостанции, было 8 и 3 градуса выше ноля. Влажность воздуха – 80%, осадков нет. Давление около 740 миллиметров ртутного столба. Как говорят в Свердловском Гидрометцентре, хорошая погода продержится еще пару дней. Уже в воскресенье и понедельник должно похолодать. Ожидаются дождь и мокрый снег. На следующей неделе температура воздуха днем составит немного выше нуля. Ночью, скорее всего, будет небольшой минус и немного подморозит.