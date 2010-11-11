Объем доходов городского бюджета составит более 6 млрд. рублей

Расходы бюджета, как планируется, превысят доходы на 231миллион 578 тысяч рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство в проекте бюджета заложено 707 миллионов рублей. На содержание и ремонт автомобильных дорог выделено 142 миллиона. На строительство кладбища в Дзержинском районе – 25 миллионов рублей. Обсудить проект бюджета можно будет на публичных слушаниях 17 ноября. Их участникомможет быть любой житель Нижнего Тагила. Заявки для выступления, а также предложения и рекомендации по бюджету принимаются в Администрации города до 14 ноября. С подрьным проектом бюджета Нижнего Тагила на 2011 год можно познакомиться на официальном городском портале ntagil.org в разделе «Публичные слушания». Добавим, что публичные слушания по проекту главного финансового документа 2011-го года состоятся 17 ноября в 14 часов в большом зале Общественно-политического центра (Ленина, 31).