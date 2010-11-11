Под Нижним Тагилом автобус задавил пешехода
11 ноября 2010, 08:23Общество
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Накануне под Нижним Тагилом автобус сбил пешехода.
10ноября 2010 года автобус Mercedes двигался по трассе Екатеринбург -Серов.В 5.25 на 121 км. трассы 33-летний водитель автобуса с 11-летним стажем наехал на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте перед близко идущим транспортом, сообщает сайтУГИБДД ГУВД по Свердловсвкой области.
Водитель не успел затормозить и сбил выскочившего на дорогу пешехода.34-летний мужчина скончался на месте.
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