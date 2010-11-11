Под Нижним Тагилом автобус задавил пешехода

10ноября 2010 года автобус Mercedes двигался по трассе Екатеринбург -Серов.В 5.25 на 121 км. трассы 33-летний водитель автобуса с 11-летним стажем наехал на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте перед близко идущим транспортом, сообщает сайтУГИБДД ГУВД по Свердловсвкой области.