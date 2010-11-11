Публичные слушания по проекту бюджета на 2011 год пройдут в Нижнем Тагиле
11 ноября 2010, 13:42Общество
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17 ноября в Нижнем Тагиле состоятся публичные слушания по проекту бюджета города на 2011 год. Поучаствовать в них может любой житель города, сообщает ntagil.org.
С проектом бюджета города можно познакомитьсяна официальном сайтеНижнего Тагила в разделе «Публичные слушания».
Слушания пройдут с 14.00 до 17.00 часов в большом залеОбщественно-политического центра (пр. Ленина, 31).
Заявки для выступления, а также предложения и рекомендации пообсуждаемому вопросу принимаются в Администрации города (кабинеты № 38,119) до 14 ноября.Телефон для справок: 42-16-41.
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