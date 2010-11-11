Публичные слушания по проекту бюджета на 2011 год пройдут в Нижнем Тагиле

С проектом бюджета города можно познакомитьсяна официальном сайте Нижнего Тагила в разделе «Публичные слушания».

Слушания пройдут с 14.00 до 17.00 часов в большом залеОбщественно-политического центра (пр. Ленина, 31).

Заявки для выступления, а также предложения и рекомендации пообсуждаемому вопросу принимаются в Администрации города (кабинеты № 38,119) до 14 ноября.Телефон для справок: 42-16-41.