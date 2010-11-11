Родители не должны даже на добровольной основе финансировать школы

«Родители должны платить только за какие-то дополнительные мероприятия, которые сами организовывают. При этом не должно быть даже добровольности - хотите платите, хотите нет» , - сказал премьер. Как пишет Накануне.РУ, такие нормы будут зафиксированы в законе об образовании, который сейчас готовится.