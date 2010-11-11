Родители не должны даже на добровольной основе финансировать школы
11 ноября 2010, 18:30ОбществоАнка
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Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Путин. «За все, что касается финансирования образовательного процесса, стопроцентную нагрузку несет государство», - сказал Путин, уточнив, что речь идет в том числе о содержании и ремонте зданий и оборудования.
«Родители должны платить только за какие-то дополнительные мероприятия, которые сами организовывают. При этом не должно быть даже добровольности - хотите платите, хотите нет» , - сказал премьер. Как пишет Накануне.РУ, такие нормы будут зафиксированы в законе об образовании, который сейчас готовится.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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