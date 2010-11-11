Сегодня в Лондоне покажут первую часть фильма «Гарри Поттер и дары смерти»
11 ноября 2010, 18:11ОбществоАнка
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Сегодня в Лондоне покажут первую часть фильма «Гарри Поттер и дары смерти»
Сегодня в Лондоне пройдет премьерный показ первой части фильма «Гарри Поттер и дары смерти». Это предпоследняя серия киноэпопеи о мальчике-волшебнике. Первая лента о юном маге, который отправляется учиться в школу колдовства «Хогвартс», вышла в 2001 году. Исполнитель главной роли Дэниэл Рэдклифф начал играть в сериале, когда ему было 11 лет. За почти 10 лет в картинах о Гарри Потере снялся весь цвет британского кинематографа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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