В ближайшие годы пенсионный возраст в нашей стране не повысят
11 ноября 2010, 18:25ОбществоАнка
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Об этом в интервью «Российской газете» заявил Дмитрий Медведев. По его словам, каков будет возраст выхода на пенсию, решает не министр финансов.
Такие перемены должны приниматься только на политическом, а не ведомственном уровне. Президент добавил, что подобные решения «обязательно требуют очень серьезного обсуждения и общественного согласия». Напомним, месяц назад глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что пенсионный возраст может быть повышен через 5-7 лет. Для мужчин он может достигнуть 62 года, а для женщин 60 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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