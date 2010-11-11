В ближайшие годы пенсионный возраст в нашей стране не повысят

Такие перемены должны приниматься только на политическом, а не ведомственном уровне. Президент добавил, что подобные решения «обязательно требуют очень серьезного обсуждения и общественного согласия». Напомним, месяц назад глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что пенсионный возраст может быть повышен через 5-7 лет. Для мужчин он может достигнуть 62 года, а для женщин 60 лет.