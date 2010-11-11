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ВУЗ-банк признан активным кредитором малого бизнеса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ВУЗ-банк признан активным кредитором малого бизнеса

11 ноября 2010, 14:02ОбществоСергей Демидов
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