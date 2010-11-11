ВУЗ-банк признан активным кредитором малого бизнеса

За шесть месяцев этого года портфель кредитов малому и среднему бизнесу на Урале вырос на 11%, в то время как по итогам 2009 года он упал на 15% - таков общий вывод исследования аналитического центра «Эксперт-Урал».Также исследователи проанализировали количество действующих кредитных договоров.

Все банки, участвующие в исследовании, разделены на четыре группы. ВУЗ-банк входит в число лидеров - в первую группу из 9 банков, на долю которых приходится 79% от числа всех договоров и которые можно считать самыми массово кредитующими сегмент малого бизнеса.В территориальном разрезе картина выглядит следующим образом.

Регион-лидер по приросту портфеля за первую половину этого года - Свердловская область (+25%), за ней следуют Оренбургская (+14%) и Челябинская (+13%).Согласно исследованию по территориям, ВУЗ-банк входит в пятерку банков-лидеров по кредитованию МСБ в Свердловской и Курганской областях.