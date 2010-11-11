Женщины берут кредиты чаще мужчин
11 ноября 2010, 18:21ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Женщины берут кредиты чаще мужчин
Женщины берут кредиты чаще мужчин. К такому выводу пришли эксперты одного из уральских банков, проанализировав портрет своих заемщиков, больше половины из которых – женщины. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе финансовой организации, возраст «кредитных» клиентов банка варьируется от 20 до 70 лет, но наиболее активно ссуды оформляют женщины 25-50 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей