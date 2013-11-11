Легенда при жизни Popin Pete на Урале: как Тагил прокачал Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО)

Цель была прокачать popping (паппинг - стиль танца), чтобы как можно больше людей узнали об этом стиле, нужно двигать эту культуру, а лучше чем Pete, никто не сможет объяснить, что такое popping. И даже если вы знаете какие-то движения, просмотрели сотню видео по теме, только на классах понимаешь, как и что нужно делать. Суть в том, что здесь ты подпитываешься на эмоциональном уровне, становятся понятны твои ошибки, начинаешь разбираться в стиле Андрей Sneik.

Изначально планировали, что соберется человек 50, но в ходе подачи заявок стало ясно, что будет не меньше 100. Так и вышло, приехали танцоры из Уфы, Челябинска, Копейска, Снежинска, Тагила, конечно, Екатеринбурга, а еще из Тюмени и даже Нового Уренгоя. К слову, это своеобразный рекорд, поскольку народ мог рассредоточиться: октябрь был насыщен чемпионатами, но не приехать на Пита – это все равно, что упустить все шансы.

Еще бы, народ был на таком подъеме! В связи с большим числом людей организовали смену линий, чтобы каждый смог увидеть максимально близко, что прямо сейчас, на их глазах, делает живая легенда. Да и сам Пит много ходил по залу, вообще не стоял на месте, буквально общался с каждым посредством танца.

Надо сказать, еще года 4 назад о паппинге практически никто не знал. А Пит – знаковый представитель этого стиля. Оказывается, основатель – его старший брат Бугалу Сэм. Пит, как и другие члены команды Электрик Буггалуз, придумали разные танцевальные фишки, которые в развитии стали целостными стилистическим рисунками. Сейчас этот стиль все больше становится популярным, ну а Тагил в этом плане не отстает и даже задает темп. Кстати, Пит уже в третий раз посещает Урал, более того, он даже танцевал на нашем музее-заводе имени Куйбышева!

Во время классов Пит много рассказывал об отношениях танцора и музыки. Суть в том, ты должен быть еще одним инструментом в музыке, не нужно с ней бороться, а создавать телом еще один ритм.

Что такое музыкальность? Конечно же, не реакция на акценты в музыке... Начинающие танцоры обычно думают, что должны делать степы в основной бит музыки и могут изменять амплитуду движений с изменением интенсивности музыки, в то время, как более продвинутые танцоры танцуют под мелодию, вариации ритма и настроение мелодии. Это основная характеристика имровизационного танца. В отличие от большей части бальных танцев, которые используют музыку, как метроном для ведения танца, линди хоп, вест коаст свинг, аргентинское танго, стрит денс/хип-хоп, например, показывают соответствие вашего танца духу и настроению музыки, как наивысшую цель, которую можно достичь делится Popin Pete с учениками.

Кстати, TagilCity.ru тоже задал пару вопросов легенде:

TagilCity.ru: Ты очень здорово говорил про музыкальность, про то, как танец становится творчеством, еще одной органичной частью музыки. Что для тебя танец как творчество?

Popin Pete: Танец, безусловно, является творчеством. Порой это творчество имеет социальное значение - в 70-е - 80-е гг. в США некоторые стили танца были заменой насильственных агрессивных действий. Порой танец - это единственный способ самовыражения бедных людей, для которых творчество имеет социально оздоравливающую миссию. В современном танце очень много аспектов, но ясно - что без творческого начала танец просто превращается в набор движений, в физкультуру, в фитнесс. Для меня танец - это моя жизнь в единении с музыкой и в гармонии с движением. Мне интересно рассказывать своими танцем историю эмоций, которые дарит мне музыка.

TagilCity.ru: Как создаются стили? Возможно ли сегодня рождение абсолютно нового стиля, или это будет лишь модификация базы, основы?

Popin Pete: В уличном танце стили постоянно рождаются – например, в начале 2000-х гг родился krump, flexing, terfing и т.д. Все новые стили в какой-то степени заимствуют и логически продолжают то, что было уже создано в 70-х -80-х гг. Например, ребята, живущие в Бруклине сейчас активно практикуют разные фристайл замуты из стилей animation, boogaloo, flexing и добавляют туда технику popping и называет это Mutant style. Выглядит интересно.

Видео со страницы встречи Popin Pete на Урале

Остается только добавить, что Popin Pete буквально влюбляет тебя в паппинг, и это было бы невозможно без мастер-класса. А впереди еще много встреч с настоящими звездами, легендами при жизни… Никогда не упускайте свой шанс познакомиться, научиться, и, конечно, танцуйте. Танец – это творчество!