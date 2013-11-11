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Музейно-выставочный центр ОАО «ЕВРАЗ НТМК» стал победителем в номинации «Открытие года» конкурса «Компания года 2013»
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Музейно-выставочный центр ОАО «ЕВРАЗ НТМК» стал победителем в номинации «Открытие года» конкурса «Компания года 2013»

11 ноября 2013, 17:40Общество
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