Музейно-выставочный центр ОАО «ЕВРАЗ НТМК» стал победителем в номинации «Открытие года» конкурса «Компания года 2013»

Напомним, всероссийский экономический конкурс «Компания года 2013» проходит в рамках проекта «Финансово-экономический олимп» Межрегиональным финансово-экономическим союзом. Аналитическое исследование проводилось таким образом, чтобы учесть вклад компании в основную отрасль народного хозяйства региона и района. Для уравнения шансов на победу малых предприятий и индивидуальных предпринимателей использовалась дифференцированная методика определения номинантов, которая использовала различные критерии отбора в зависимости от масштабов компании.

Сегодня стали известны организации, кто не только прошел первый этап отбора, но стал лауреатом второго этапа, занял первые места. И потому вдвойне приятно, что тагильский Музейно-выставочный центр ОАО «ЕВРАЗ НТМК» стал первым в своей области.

К слову, этот музейный комплекс не имеет аналогов среди ведомственных музеев металлургической отрасли. В его состав входят Музей истории комбината; Рекламно-выставочный комплекс, работающий на имидж предприятия и воспитывающий корпоративную гордость; мемориальный музей боевой Славы металлургов. Основная экспозиция музея посвящена истории производств комбината, уральской металлургии и построена по тематико-хронологическому принципу. Использованы подлинные исторические материалы, действующие макеты, художественные диорамы и бытовые интерьеры.

Но не нужно думать, что музейный центр – только стенды с экспозициями. Здесь регулярно проходят пресс-конференции, научно-практические семинары и культурно-просветительные мероприятия. Используя материалы фондов музея (около 10 000 ед. хранения), архив, научную библиотеку, сотрудники музея проводят необходимые консультации, лекции, экскурсии. Музейно-выставочный центр занимается сбором, изучением и систематизацией предметов материальной и духовной культуры. Все это, конечно, повлияло на положительное решение экспертного жюри.

Предлагаем также список победителей в других номинациях.

I место: ГК Тобол

II место: ООО «Нормета»

I место: ИП Мандрика Евгений Александрович

I место: ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений»

II место: ОАО «Гостиница «Венец»

I место: ООО «Фейерверк-Мастер»

I место: нет

I место: ООО МП «ГеоИнТЭК»

I место: нет

I место: ООО «Вариант Плюс»

I место: ФГОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения»

I место: ФГБУЗ «Смена» ФМБА России

II место: ООО «Елизаветинский центр»

I место: ООО «ЯмалТрансАвто»

I место: АО «Кселл» (Республика Казахстан)

I место: ЗАО «МНИТИ»

II место: ООО «Хоулмонт»

I место: ГУП г.Москвы «Экотехпром»

I место: ООО «СМП «Комфорт»

I место: ООО «Взрывпром»

I место: ЗАО «Пептек»

I место: ООО «Челнинский метизный завод – КАТТЕР»

I место: ООО «АгроБалт трейд»

I место: ОАО «ОЭК»

I место: нет

I место: Закрытое Акционерное Общество «Аудиторская Компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

I место: ООО ЧОП «Медведь-Е»

I место: НОУ «Профи-Карьера»

I место: ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»