Музейно-выставочный центр ОАО «ЕВРАЗ НТМК» стал победителем в номинации «Открытие года» конкурса «Компания года 2013»
Музейно-выставочный центр ОАО ЕВРАЗ НТМК, вывеску которого каждый день видят тысячи тагильчан по пути на работу на комбинат и просто жители Тагилстроя, стал лауреатом конкурса «Компания года 2013». Центр взял первое место в номинации «Открытие года».
Напомним, всероссийский экономический конкурс «Компания года 2013» проходит в рамках проекта «Финансово-экономический олимп» Межрегиональным финансово-экономическим союзом. Аналитическое исследование проводилось таким образом, чтобы учесть вклад компании в основную отрасль народного хозяйства региона и района. Для уравнения шансов на победу малых предприятий и индивидуальных предпринимателей использовалась дифференцированная методика определения номинантов, которая использовала различные критерии отбора в зависимости от масштабов компании.
Сегодня стали известны организации, кто не только прошел первый этап отбора, но стал лауреатом второго этапа, занял первые места. И потому вдвойне приятно, что тагильский Музейно-выставочный центр ОАО «ЕВРАЗ НТМК» стал первым в своей области.
К слову, этот музейный комплекс не имеет аналогов среди ведомственных музеев металлургической отрасли. В его состав входят Музей истории комбината; Рекламно-выставочный комплекс, работающий на имидж предприятия и воспитывающий корпоративную гордость; мемориальный музей боевой Славы металлургов. Основная экспозиция музея посвящена истории производств комбината, уральской металлургии и построена по тематико-хронологическому принципу. Использованы подлинные исторические материалы, действующие макеты, художественные диорамы и бытовые интерьеры.
Но не нужно думать, что музейный центр – только стенды с экспозициями. Здесь регулярно проходят пресс-конференции, научно-практические семинары и культурно-просветительные мероприятия. Используя материалы фондов музея (около 10 000 ед. хранения), архив, научную библиотеку, сотрудники музея проводят необходимые консультации, лекции, экскурсии. Музейно-выставочный центр занимается сбором, изучением и систематизацией предметов материальной и духовной культуры. Все это, конечно, повлияло на положительное решение экспертного жюри.
Предлагаем также список победителей в других номинациях.
I место: ГК Тобол
II место: ООО «Нормета»
I место: ИП Мандрика Евгений Александрович
I место: ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений»
II место: ОАО «Гостиница «Венец»
I место: ООО «Фейерверк-Мастер»
I место: нет
I место: ООО МП «ГеоИнТЭК»
I место: нет
I место: ООО «Вариант Плюс»
I место: ФГОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения»
I место: ФГБУЗ «Смена» ФМБА России
II место: ООО «Елизаветинский центр»
I место: ООО «ЯмалТрансАвто»
I место: АО «Кселл» (Республика Казахстан)
I место: ЗАО «МНИТИ»
II место: ООО «Хоулмонт»
I место: ГУП г.Москвы «Экотехпром»
I место: ООО «СМП «Комфорт»
I место: ООО «Взрывпром»
I место: ЗАО «Пептек»
I место: ООО «Челнинский метизный завод – КАТТЕР»
I место: ООО «АгроБалт трейд»
I место: ОАО «ОЭК»
I место: нет
I место: Закрытое Акционерное Общество «Аудиторская Компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
I место: ООО ЧОП «Медведь-Е»
I место: НОУ «Профи-Карьера»
I место: ЗАО ТРК «Сургутинтерновости»
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