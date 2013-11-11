Недели Вашей мечты
11 ноября 2013, 09:50ОбществоПавел Сидоренко
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Не пропустите те самые две недели, когда стать независимым от дорожных условий и условностей так легко!
Ведь с 11 по 24 ноября 2013 года в Тойота Центр Нижний Тагил Вас ждут специальные предложения на автомобили Toyota! Внедорожные тест-драйвы и яркие впечатления, смелые кредитные ставки и выгода до 150 000 рублей*.
Количество автомобилей ограниченно, успейте выбрать свой!
*например, при покупке нового автомобиля модели Toyota LC Prado в период проведения акции клиенту предоставляется скидка в размере 120 000 рублей на комплектацию «Престиж» с бензиновым двигателем 4,0 литра
Предложения на другие модели и комплектации, подробные условия акции смотрите здесь: Недели Вашей Мечты!
Уточняйте у менеджеров Тойота Центр Нижний Тагил по телефону: +7 (3435) 471-200
Или сразу приезжайте по адресу: Черноисточинское шоссе, 74/3
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