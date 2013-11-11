«Сохраним электричку!»: социальная акция пройдет в Нижнем Тагиле в поддержку пригородных сообщений

Ее цель читается в названии – сохранить действующую маршрутную сеть пригородных поездов. Дело в том, что пригородные сообщения убыточны для ОАО «РЖД», для их поддержки перевозчикам необходима компенсация, но эту статью расходов не хотят закладывать в бюджет. А страдают в итоге обычные люди – пассажиры, для которых электричка – единственный доступный способ добраться до нужного места.

Так, в указанный период на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила будет работать общественная приемная «Сохраним электричку!». Пассажирам будет предложено оставить подпись под обращением к губернатору Свердловской области с просьбой обеспечить сохранение существующей маршрутной сети пригородных поездов, а также выступить гарантом обеспечения полной компенсации выпадающих доходов перевозчиков, пишет JustMedia.ru. Сбор подписей является возможностью обратить внимание властей на необходимость сохранения транспортной доступности в регионах.

Если по итогам акции удастся достучаться до властей, бюджет на 2014 год будет сформирован с учетом покрытия убытков перевозчиков. В противном случае большая часть пригородных маршрутов может исчезнуть.