Устранить нарушения: администрация Ленинского района обязала сетевиков прибраться за собой
11 ноября 2013, 10:10ОбществоЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предыстория такова: ранее в общественное движение «Тагил без ям» к Никите Чапурину обратились жители Ленинского района. Как оказалось, сетевики, работавшие в одном из дворов по Газетной, занимались прокладкой электрического кабеля.
Однако после завершения работ сотрудники компании «Уралэнергомонтаж» не потрудились прибрать за собой разрушенную территорию: они оставили не только грязь, но и не засыпали траншею, как положено. Так, 29 октября было направлено обращение в администрацию Ленинского района с просьбой наказать нарушителей и восстановить разрушенную территорию.
Накануне был получен ответ от Главы администрации района, Геннадия Мальцева. В срок до 15 ноября компания, проводившая работы, обязана устранить траншею и подготовить планировку восстановления территории. А в течение полугода, до 15.05.2014, компания должна восстановить территорию полностью. Кроме того, а директора недобросовестной компании составлен административный протокол о правонарушении.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей