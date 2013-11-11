Устранить нарушения: администрация Ленинского района обязала сетевиков прибраться за собой

Однако после завершения работ сотрудники компании «Уралэнергомонтаж» не потрудились прибрать за собой разрушенную территорию: они оставили не только грязь, но и не засыпали траншею, как положено. Так, 29 октября было направлено обращение в администрацию Ленинского района с просьбой наказать нарушителей и восстановить разрушенную территорию.