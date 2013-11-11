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Устранить нарушения: администрация Ленинского района обязала сетевиков прибраться за собой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Устранить нарушения: администрация Ленинского района обязала сетевиков прибраться за собой

11 ноября 2013, 10:10ОбществоЕвгения
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