В Нижнем Тагиле особенно ветрено, завтра тоже ожидаются порывы до 15м/с
11 ноября 2013, 15:25Общество
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По данным ЕДДС Администрации Нижнего Тагила, сегодня и завтра в городе сохранится плюсовая температура. Даже ночью столбики термометра не опустятся ниже нуля.
При этом возможен дождь, а в вечернее время мокрый снег. Сегодня и завтра будет преобладать западный ветер, возможны порывы до 15 м/с. К слову, многие тагильчане уже обратили внимание на сильный ветер, достаточно посмотреть в окно и увидеть, как кружатся старые листья чуть не на высоте пятых этажей. Так что, берегите себя, кутайтесь в шарфы и капюшоны, и будьте готовы бороться с ветрами.
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