В Нижнем Тагиле особенно ветрено, завтра тоже ожидаются порывы до 15м/с

При этом возможен дождь, а в вечернее время мокрый снег. Сегодня и завтра будет преобладать западный ветер, возможны порывы до 15 м/с. К слову, многие тагильчане уже обратили внимание на сильный ветер, достаточно посмотреть в окно и увидеть, как кружатся старые листья чуть не на высоте пятых этажей. Так что, берегите себя, кутайтесь в шарфы и капюшоны, и будьте готовы бороться с ветрами.