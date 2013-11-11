В «Одноклассниках» появилась кнопка с «большим пальцем вниз»

Новая кнопка представляет собой синий квадрат с нарисованным на нем большим пальцем, указывающим вниз. Предполагается, что с ее помощью пользователи соцсети смогут выразить свое критичное отношение к не нравящемуся им контенту.

Кроме того на смену традиционной пятибальной шкале оценок пришли еще четыре кнопки — красная кнопка с сердцем (как объяснил Грабовский это означает: «мне очень нравятся твои фотки»), оранжевая кнопка с котенком (фотография является «эталоном мимимишности»), фиолетовая кнопка с поднятой вверх рукой, показывающей «козу» («для самых крутых фотографий») и зеленая — с зевающим человечком («для откровенно скучных фото»).

Таким образом, «Одноклассники» стали первой социальной сетью, разрешившей своим пользователям ставить размещенному внутри контенту «отрицательные» оценки. Новую кнопку «Одноклассников» в Сети уже называют «дизлайком», намекая на ее полную противоположность кнопке Like («Нравится») в социальной сети Facebook. (Facebook в начале ноября изменил дизайн «лайка» для сторонних сайтов, поставив на место большого пальца строчную букву f).

Изменения понравились далеко не всем пользователям «Одноклассников». Кто-то вообще не видит на своей странице новых значков, а кто-то недоволен их «непонятностью». «***** какую-то придумали, а объяснить забыли», — написал один из пользователей соцсети. Другим же новые кнопки пришлись по душе. «Теперь веселья будет еще больше! Пора переходить на «Одноклассников», — заметил пользователь, оставивший свое сообщение в другой социальной сети («ВКонтакте»).