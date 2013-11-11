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Жители двора на Тагилстрое увязли в глине: благоустраивать территорию будут только в 2014 году (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители двора на Тагилстрое увязли в глине: благоустраивать территорию будут только в 2014 году (ФОТО)

11 ноября 2013, 16:15Общество
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