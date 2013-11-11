Жители двора на Тагилстрое увязли в глине: благоустраивать территорию будут только в 2014 году (ФОТО)

Это большой двор между домами на Металлургов 38, 36, Попова 2, 4, Индивидуальная 1а, 3. Я думаю, благоустройство здесь не велось с 1966 года, когда двор только появился, и местные жители каждый день видят унылую обстановку без асфальта, без пешеходных дорожек, без парковки... Здесь же находится детский дом и участок двора возле него зарос бурьяном рассказывает Дмитрий.

Фото сделаны в августе 2013 года.

Как видно, фото сделаны еще летом, в августе 2013 года. Может показаться, что ситуация не критична, но то, во что превратился двор сейчас, не поддается никакому описанию. Хуже всего обстановка на въездах/выездах из двора, где сплошная глина. По словам Дмитрия, предприниматели хотели прямо во дворе построить автостоянку, но жители отстояли территорию. Конечно, ведь им хочется жить в нормальных условиях, но пока приходится в грязных лужах.

На участке проводили коммуникационные работы для замены труб. В итоге территорию разрыли так, что однажды там завяз Камаз. Администрация Тагилстроевского района в курсе ситуации, понимает, что ремонт необходим, но работ не ведется продолжает Дмитрий.

Фото сделаны в августе 2013 года.

Чтобы разобраться в ситуации, TagilCity.ru обратился к главному специалисту отдела по благоустройству и ЖКХ администрации Тагилстроевского района Азизу Муллажанову:

Могу сразу сказать, что в 2013 году главной задачей было дать людям тепло, благоустройством будем целенаправленно заниматься в 2014, под эти работы в бюджете планируются средства. Важно, чтобы жители подошли к нам на Гвардейскую, 24, и написали заявление на имя Главы, описали ситуацию. Мы разберемся, кто там перекопал, и территорию восстановят.

С одной стороны, конечно, хорошо, что вопрос не «футболят», обещают заняться решением. Однако людям придется еще как минимум будущую весну, когда снег растает, жить в тех же условиях, пробираясь сквозь глину путями очень отдаленно напоминающими пешеходный путь.