Мобильное приложение для электронного оформления ДТП появится в России

В России разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет зафиксировать обстоятельства ДТП, местоположение и степень повреждения автомобилей. Кроме того, программа позволит проверить номера полиса ОСАГО через информационную систему АИС ОСАГО. Планируется, что подтвердить данные поможет электронная подпись, функции которой, предположительно, будет выполнять учётная запись на портале госуслуг.

При условии успешного заполнения формы, на мобильное устройство участников ДТП придет идентификатор аварии. После этого можно будет покинуть место происшествия. Разработчики планируют, что извещение в электронной форме можно будет просмотреть в личном кабинете водителей на портале госуслуг.

Программа разрабатывается Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций, Минфином, МВД, Центробанком при участии российского союза автостраховщиков.

На основании сведений, внесенных в мобильное приложение, водители смогут получить компенсацию в страховой компании.