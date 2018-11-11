Выставка для взрослых открылась в Храме-на-Крови в Екатеринбурге
Сегодня, 13:44ОбществоФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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В Екатеринбурге в Храме-на-Крови открылась выставка под названием «Время Каина», которая имеет возрастное ограничение 16+.
Сюжеты: Екатеринбург
Выставка приурочена к 100-летию красного террора на Урале. На ней представлены экспонаты, документы и фотографии, рассказывающие о событиях столетней давности. По мнению организаторов, то, что происходило в то время, напоминает о библейской трагедии Каина и Авеля.
Также для посетителей выставки введено возрастное ограничение – 16+, потому как организаторы считают, что «историческая правда о красном терроре – это череда насилия и невиданной жестокости», сообщает «Областная газета».
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