Жители предназначенного для сноса дома в Екатеринбурге устроили пикник в защиту жилья
Жилой дом по улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге хотят снести и построить на его месте филармонию. Чтобы защитить свои квартиры собственники решили устроить пикник во дворе.
Жители дома на Карла Либкнехта, 40 дали объявление в интернете, что 10 ноября ждут всех на чаепитие. За пару часов пикника в защиту предназначенного для сноса дома пришло более 150 человек. Каждого гостя напоили горячим чаем и угостили выпечкой.
Среди тех, кто посетили мероприятие оказался бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы Андрей Альшевских и артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Во время чаепития жители организовали импровизированный сбор подписей в защиту дома, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».
Если снесут наш дом, то это будет прецедент. После этого могут начать сносить вообще все старые дома Екатеринбурга. Поэтому мы хотим, чтобы не только наш дом сохранился, но и все другие старые дома сохранились,рассказала председатель совета дома Лариса Шипицина.