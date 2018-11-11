Жители предназначенного для сноса дома в Екатеринбурге устроили пикник в защиту жилья

Жители дома на Карла Либкнехта, 40 дали объявление в интернете, что 10 ноября ждут всех на чаепитие. За пару часов пикника в защиту предназначенного для сноса дома пришло более 150 человек. Каждого гостя напоили горячим чаем и угостили выпечкой.

Среди тех, кто посетили мероприятие оказался бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы Андрей Альшевских и артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Во время чаепития жители организовали импровизированный сбор подписей в защиту дома, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург» .

Если снесут наш дом, то это будет прецедент. После этого могут начать сносить вообще все старые дома Екатеринбурга. Поэтому мы хотим, чтобы не только наш дом сохранился, но и все другие старые дома сохранились,рассказала председатель совета дома Лариса Шипицина.