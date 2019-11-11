Бывший губернатор Свердловской области уходит на пенсию

Экс-губернатор рассказал, что он будет заниматься здоровьем. С дальнейшей деятельностью он определится позже. Также Мишарин выйдет из состава правления ОАО «РЖД».

Мишарин с 1981 по 1998 год работал на СвЖД, затем в течение пяти лет был замминистра транспорта РФ, с 2009 по 2012 годы он был губернатором Свердловской области. После аварии под Красноуральском Мишарин покинул пост губернатора досрочно и вернулся в РЖД.