Материалы уголовного дела Ивана Голунова засекречены следственными органами

Раннее речь шла лишь о секретности материалов проверки в отношении полицейских, подозреваемых в подбросе Голунову наркотических веществ. В ответ на ходатайство защиты о приобщении материалов к судебному разбирательству следователь заявил, что они не могут быть представлены, так как «содержат сведения, составляющие государственную тайну».

Напомним, летом этого года журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан по обвинению в хранении наркотиков. В полиции заявили, что при нем был обнаружен мефедрон, а в квартире журналиста кокаин. Сам Голунов утверждал о фальсификации уголовного дела из-за его профессиональной деятельности. Суд отправил журналиста под домашний арест. Дело Голунова получило широкий общественный резонанс, в том числе в его защиту проходили несанкционированные акции. Позже с Голунова были сняты все обвинения в связи с недоказанностью участия в совершении преступления.