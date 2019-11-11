Напоивший школьницу маслом каннабиса свердловчанин получил 10 лет колонии

Установлено, что в апреле этого года мужчина предложил несовершеннолетней попробовать с ним наркотик, убедив ее в безвредности наркотического средства.

Школьница употребила масло каннабиса, сделав не менее 10 глотков из тары, переданной ей подсудимым.