Напоивший школьницу маслом каннабиса свердловчанин получил 10 лет колонии
Сегодня, 12:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Каменском районе Свердловской области вынесен приговор мужчине, склонившем несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков, сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что в апреле этого года мужчина предложил несовершеннолетней попробовать с ним наркотик, убедив ее в безвредности наркотического средства.
Школьница употребила масло каннабиса, сделав не менее 10 глотков из тары, переданной ей подсудимым.
Мужчина приговорен к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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