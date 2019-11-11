«Почта России» изменила нормативы скорости доставки посылок в Нижний Тагил
Сегодня, 11:08ОбществоФото: pixabay.com
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С 15 ноября «Почта России» вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлений, сообщают в пресс-службе.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УФПС Свердловской области, корректировка сроков доставки происходит на федеральном уровне, поэтому Нижнего Тагила также коснутся изменения.
Примерное время доставки посылок будет около двух дней, рассказали в пресс-службе.
С 2016 года это первое масштабное сокращение времени доставки. Как отмечают в «Почте России», что новые нормативы сроков связаны с инвестиционными вложениями в инфраструктура, изменение схемы маршрутов, сокращением сроков сортировки почтовых отправлений, а также с развитием интернет-магазинов.
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