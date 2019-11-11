«Почта России» изменила нормативы скорости доставки посылок в Нижний Тагил

Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УФПС Свердловской области, корректировка сроков доставки происходит на федеральном уровне, поэтому Нижнего Тагила также коснутся изменения.

Примерное время доставки посылок будет около двух дней, рассказали в пресс-службе.

С 2016 года это первое масштабное сокращение времени доставки. Как отмечают в «Почте России», что новые нормативы сроков связаны с инвестиционными вложениями в инфраструктура, изменение схемы маршрутов, сокращением сроков сортировки почтовых отправлений, а также с развитием интернет-магазинов.