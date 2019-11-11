Подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ проводил лекции в Екатеринбурге
Сегодня, 16:40ОбществоФото: пресс-служба УрГПУ
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней студентки, за неделю до происшествия читал лекции на исторической конференции, которая проходила в Екатеринбурге, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Перед студентами УрГПУ Соколов выступил с лекциями на темы: «200 лет Аустерлицского сражения, «2S» и историческая память Франции» и «Наполеон Бонапарт: от армии революционных миссионеров к армии цезарианского переворота». Информация об этом размещена сайте вуза.
Напомним, 63-летнего преподавателя СПбГУ задержали 9 ноября. Мужчину достали из реки Мойка, при нём полицейскими обнаружен рюкзак с отрубленными конечностями и пистолет. Дома у Соколова найдена женская голова и пила, а позже там же, в реке, остальные части тела.
Убитой оказалась 24-летняя студентка, с которой у Соколова был роман.
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