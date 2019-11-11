Причиной отравления детей в лагере под Екатеринбургом стали нарушения санитарных норм

Ведомство сообщает, что острую кишечную инфекцию у детей вызвали норовирусы. Они передаются через пищу. Источником инфекции стал персонал пищеблока, который не соблюдал санитарные правила.

В настоящее время ведомство совместно с Минздравом Свердловской области проводят противоэпидемические мероприятия на территории лагеря «Лесная жемчужина».

8 ноября 19 детей из лагеря были госпитализированы с подозрением на ротавирус. Однако плохо детям стало еще 6 ноября. У них поднялась температура, началась рвота и боли в животе. 7 ноября состояние детей ухудшилось.