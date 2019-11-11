Проект реконструкции «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдётся в 2,5 миллиона рублей
МБУК «Центральная городская библиотека» выступила заказчиком на разработку проектно-сметной документации для «Дома Окуджавы» по адресу Карла Маркса, 20а. Начальная стоимость аукциона — 2,5 миллиона рублей.
Согласно документации закупки, при работе с проектом здания подрядчик должен учесть демонтаж стен, перегородок внутренних помещений, настенных, половых и потолочных покрытий, канализационной и водопроводной системы, замену дверей, окон, монтаж стен, перегородок и подиума, черновую отделку помещения, установку электрооборудования, кондиционера, а также восстановление охранно-пожарной сигнализации.
По словам сотрудницы библиотеки Натальи Шейченко, после разработки проекта в здании планируется проведение ремонтных работ.
Здание является культурным объектом России. В будущем там планируются ремонтные работы, сообщила она TagilCity.ru
Дата окончания подачи заявок — 3 декабря. Проект должен быть сдан заказчику до 30 июня 2020 года.
Напомним, ранее мэру города Владиславу Пинаеву был представлен эскизный проект капремонта, по которому в здании появятся концертно-выставочный зал, библиотечные зоны и помещение под фонды для хранения. 31 октября на заседании городской Думы был скорректирован проект бюджета на 2020 год. В него заложили больше средств на контракты. Из них 14,5 миллионов рублей выделено на проектно-сметную документацию ремонтов Нижнетагильской филармонии и «Дома Окуджавы».