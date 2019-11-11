Рыбак из Нижнего Тагила осужден на два года условно за вылов 11 лещей

Мужчина обвинялся в незаконной ловле 11 лещей из водоема. Своими действиями он причинил ущерб государству на 11 тысяч рублей. По закону рыбаку грозил срок до пяти лет и штраф в 1 млн рублей.

В августе тагильчанин попытался скрыться от суда, не явившись на два слушания. Однако в октябре после того, как мужчина нашелся, судебное разбирательство было продолжено.