Рыбак из Нижнего Тагила осужден на два года условно за вылов 11 лещей
Сегодня, 19:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд приговорил тагильчанина, обвиняемого в незаконной ловле рыбы на Черноисточинском водохранилище, к двум годам условно и испытательному сроку в один год, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина обвинялся в незаконной ловле 11 лещей из водоема. Своими действиями он причинил ущерб государству на 11 тысяч рублей. По закону рыбаку грозил срок до пяти лет и штраф в 1 млн рублей.
В августе тагильчанин попытался скрыться от суда, не явившись на два слушания. Однако в октябре после того, как мужчина нашелся, судебное разбирательство было продолжено.
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