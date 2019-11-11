Свердловская область получит один миллиард рублей на ЕКАД
Сегодня, 20:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловской области из федерального бюджета выделят миллиард рублей, который потратят на стройку и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщили в департаменте информполитики региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Екатеринбург
430 млн рублей нужно для ремонта самого старого участка дороги: Семь Ключей — Большой Исток. Еще 570 млн требуется на строительство участка от Полевского до Челябинского тракта.
Полностью замкнуть ЕКАД планируют к 2023 году. Дорога поможет разгрузить движение во время Универсиады. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федеральных средств Свердловская область получила 1,9 млрд рублей, еще более 1 млрд выделили из областного и муниципальных бюджетов.
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