Свердловский губернатор сделал для мамы стол из столетних досок
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети разместил фото стола, сделанного своими руками из 120-летних досок.
Куйвашев рассказал, что он изначально планировал сделать стол для своей мамы, но потом родилась идея сделать два таких стола. Один губернатор отправил матери, а второй выставит на благотворительном аукционе.
В этом году средства, вырученные от продажи лотов, будут направлены в детский центр «Хочу ходить» на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей с патологией опорно-двигательной системы, написал глава региона.
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Помните, обещал показать столы, которые делал из 120-летних досок, что нашёл в районе Ирбита? Результат превзошёл мои ожидания. Один стол, как и планировал, отправил маме, второй — выставлю на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея». В этом году средства, вырученные от продажи лотов, будут направлены в детский центр «Хочу ходить» на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей с патологией опорно-двигательной системы. Учредитель Центра — благотворительный фонд «Жизнь в движении» всеми любимого актёра Евгения Миронова. В прошлом году на «Екатерининской ассамблее» удалось собрать рекордную сумму — 31,5 млн рублей. Надеюсь, 6 декабря получится собрать ещё больше средств на лечение детей. Я уже рассказывал вам, что в изготовлении столов мне помогал талантливый парень из Сысерти Сергей Захаров. У него замечательная мастерская, качество продукции на высоте, сам убедился. Поэтому я ещё не раз обращусь к Сергею за помощью. Вот его телефон 8-932-116-07-75, может, и вам пригодится. Кстати, хотел поделиться с вами своей идеей. Расскажите мне в direct о представителях малого бизнеса в нашей области, кто, на ваш взгляд, делает по-настоящему крутую продукцию и о ком должны узнать все. А я готов рекламировать их в своём Instagram раз в неделю. Всё-таки аудитория у меня немаленькая, может, кому-то это поможет в работе или наоборот вы найдёте мастера, которого долго искали. Жду ваших сообщений. Уверен, эта рубрика может стать постоянной, ведь у нас в Свердловской области живет так много умных, талантливых и креативных людей.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Помощь в изготовлении стола главе региона оказал предприниматель из Сысерти Сергей Захаров.