Тагильчан приглашают по Скайпу пообщаться с детским омбудсменом
Сегодня, 10:43ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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20 ноября тагильчане смогут задать вопросы уполномоченному по правам детей в Свердловской области Игорю Морокову.
Сюжеты: Нижний Тагил
Горячая линия состоится в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям. Связаться с омбудсменом возможно посредствам электронной почты, Скайпа или по телефону. Время проведения: 20 ноября с 15.00 до 17.00.
Телефон: (343) 374-10-78. Адрес в Скайпе: Игорь Мороков Уполномоченный по правам ребенка. Электронная почта: upr-so@mail.ru.
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