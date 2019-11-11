В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
Сегодня, 20:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В России более 260 тысяч предпринимателей зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с правительством, пишет РИА Новости.
По словам Силуанова, эксперимент показал, что предприниматели заинтересованы в новом налоговом режиме. По его мнению, эксперимент можно считать удачным.
В список профессий зарегистрировавшихся предпринимателей вошли те, кто занимается репетиторством, сдачей жилья в аренду, предоставлением услуг по строительству и перевозкой пассажиров.
Пока пилотный проект реализуется в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане. С 1 июля 2020 года Минфин планирует ввести новую налоговую систему во всех регионах России.
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