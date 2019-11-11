В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых

По словам Силуанова, эксперимент показал, что предприниматели заинтересованы в новом налоговом режиме. По его мнению, эксперимент можно считать удачным.

В список профессий зарегистрировавшихся предпринимателей вошли те, кто занимается репетиторством, сдачей жилья в аренду, предоставлением услуг по строительству и перевозкой пассажиров.