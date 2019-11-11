В Санкт-Петербурге представят проект новой свердловской филармонии
Вчера, 23:39ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
15 ноября состоится VIII Международный культурный форум. На нем будет представлен проект новой филармонии, которую планируется построить в Екатеринбурге, сообщает «АиФ-Урал».
Ожидается, что концепция будет презентована представителем архитектурного бюро Zaha Hadid Architects из Великобритании.
Начало строительства филармонии в Екатеринбурге запланировано на 2020 год. Первоначальная концепция проекта немного была изменена. Теперь обсуждается вопрос строительства многофункционального культурного центра города.
Планируется, что новое здание расположится по улице Карла Либкнехта, 40 на месте жилого дома. Власти приняли решение снести его и выкупили все квартиры по цене выше рыночной стоимости. Пока в доме остается одна жительница, которая не соглашается продать квартиру. Ведутся переговоры. Власти предложили женщине 18 миллионов рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей