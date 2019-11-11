В Санкт-Петербурге представят проект новой свердловской филармонии

Начало строительства филармонии в Екатеринбурге запланировано на 2020 год. Первоначальная концепция проекта немного была изменена. Теперь обсуждается вопрос строительства многофункционального культурного центра города.

Планируется, что новое здание расположится по улице Карла Либкнехта, 40 на месте жилого дома. Власти приняли решение снести его и выкупили все квартиры по цене выше рыночной стоимости. Пока в доме остается одна жительница, которая не соглашается продать квартиру. Ведутся переговоры. Власти предложили женщине 18 миллионов рублей.