Заведующая ДОУ в Верхней Салде оштрафована на 10 тысяч рублей за сбежавшего ребенка

Установлено, что 15 августа этого года двухлетний воспитанник ДОУ № 13 «Малышок» в Верхней Салде самостоятельно покинул территорию образовательного учреждения. Ребенок был обнаружен спустя 20 минут на улице местной жительницей, которая и сообщила об инциденте в полицию.

Прокуратура выяснила, что несовершеннолетний был оставлен без присмотра во время прогулки. Заведующая учреждением, в нарушении действующего законодательства, не сообщила о пропаже в правоохранительные органы.

В результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения малолетний находился без контроля на улице, сам перешел внутридворовую дорогу, сообщает надзорное ведомство.