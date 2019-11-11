Заведующая ДОУ в Верхней Салде оштрафована на 10 тысяч рублей за сбежавшего ребенка
В Верхней Салде после ухода воспитанника из детского сада заведующая учреждением привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Также выговор получили двое сотрудников, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что 15 августа этого года двухлетний воспитанник ДОУ № 13 «Малышок» в Верхней Салде самостоятельно покинул территорию образовательного учреждения. Ребенок был обнаружен спустя 20 минут на улице местной жительницей, которая и сообщила об инциденте в полицию.
Прокуратура выяснила, что несовершеннолетний был оставлен без присмотра во время прогулки. Заведующая учреждением, в нарушении действующего законодательства, не сообщила о пропаже в правоохранительные органы.
В результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами образовательного учреждения малолетний находился без контроля на улице, сам перешел внутридворовую дорогу, сообщает надзорное ведомство.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры в ДОУ усилен контроль, вынесен выговор двум сотрудникам, руководитель учреждения привлечена к административному штрафу.