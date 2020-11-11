Ампутировали лапу: в Екатеринбурге волонтеры спасли двух «сторожевых» собак

Ампутировали лапу: в Екатеринбурге волонтеры спасли двух «сторожевых» собак

Сегодня, 15:47ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге волонтеры из Благотворительного фонда помощи бездомным животным спасли двух собак, которые охраняли предприятия, сообщает Е1 со ссылкой на зоозащитников.

О первом псе сообщили мужчины, которые по работе приезжали на базу в Завокзальном районе. Они рассказали о псе на цепи, у которого была почти оторвана передняя лапа. Мужчины пообещали участвовать в дальнейшей судьбе пса.

По словам волонтеров, рядом с базой живет стая собак, эти животные пытались вытащить через забор пса за лапу. Сейчас он находится в ветеринарной клинике, ему пришлось ампутировать лапу.

О второй собаке сообщила женщина, которая ходит мимо автостоянки на ВИЗе. На шее у животного образовалась большая рана, потому что вместо ошейника на ней была цепь. Сейчас она находится на передержке с медицинским уходом.

Напомним, 3 ноября в пункте содержания животных в деревне Большое Кошаево Красноуфимского района зоозащитники обнаружили больных и недокормленных собак и кошек. Проверку провели после многочисленных жалоб волонтеров на ненадлежащие условия содержания животных.

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