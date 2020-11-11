Ампутировали лапу: в Екатеринбурге волонтеры спасли двух «сторожевых» собак

О первом псе сообщили мужчины, которые по работе приезжали на базу в Завокзальном районе. Они рассказали о псе на цепи, у которого была почти оторвана передняя лапа. Мужчины пообещали участвовать в дальнейшей судьбе пса.
По словам волонтеров, рядом с базой живет стая собак, эти животные пытались вытащить через забор пса за лапу. Сейчас он находится в ветеринарной клинике, ему пришлось ампутировать лапу.
О второй собаке сообщила женщина, которая ходит мимо автостоянки на ВИЗе. На шее у животного образовалась большая рана, потому что вместо ошейника на ней была цепь. Сейчас она находится на передержке с медицинским уходом.
Напомним, 3 ноября в пункте содержания животных в деревне Большое Кошаево Красноуфимского района зоозащитники обнаружили больных и недокормленных собак и кошек. Проверку провели после многочисленных жалоб волонтеров на ненадлежащие условия содержания животных.