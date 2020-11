Депутат законодательного собрания Свердловской области Анатолий Марческий госпитализирован с коронавирусом, пишет Ура.ру.

Информацию изданию подтвердил сам депутат. Как рассказали изданию знакомые Марчевского, его госпитализировали в областной противотуберкулезный диспансер. Ранее стало известно, что по данным спикера законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, коронавирус подтвержден у одного из 50 депутатов парламента. Еще один находится на самоизоляции.

