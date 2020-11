«Единая Россия» предложила увеличить бюджет на развитие шахтёрских городов

Партия ЕР предложила увеличить в следующем году бюджет и направить дополнительные средства на улучшение качества жизни в сельской местности.

«Комсомольская правда» сообщает, что ЕР внесла три блока социальных поправок в бюджет на будущий год. Партия предлагает направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни в сельской местности, в том числе на устранение «цифрового неравенства» и создание специальных льготных тарифов для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. По словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, при разработке поправок в бюджет члены партии учитывали не только предложения представителей бизнеса и экспертов, но и пожелания самих граждан. Для реализации всех запланированных проектов партия планирует дополнительно выделить чуть меньше восьмисот миллиардов рублей. «За счёт увеличения финансирования будет дополнительно построено четыре ДК — в Карачаево-Черкесской Республике, два — в Удмуртской Республике, а также в Чеченской Республике. Всего же будет введено в эксплуатацию 303 дома культуры», — заявил секретарь генсовета партии. Внесенные поправки в бюджет предусматривают обновление материально-технической базы домов культуры, расположенных в селах и поселках. На тысячу ДК партия планирует выделить шестьдесят пять миллионов рублей. На создание ста семидесяти двух библиотек планируется выделить более четырехсот миллионов рублей. Также партия запланировала реконструкцию ста шестидесяти пяти детских школ искусств, которые находятся в двадцати семи регионах. Дополнительные двести сорок девять миллионов «Единая Россия» предлагает направить малым театрам и порядка девяносто миллионов — ТЮЗам. Также поправки предусматривают выделение средств из бюджета на развитие спортивной инфраструктуры в сельской местности. Партия предложила увеличить расходы в этой области на сто пятьдесят миллионов рублей, которые направят на строительство свыше 900 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ) и около ста новых спортивных комплексов. Дополнительные два миллиарда рублей к уже заложенным 34,5 млрд «Единая Россия» предлагает выделить на благоустройство дворовых территорий. В следующем году в программу включено порядка девятисот дворов, а через три года их количество превысит шестнадцать тысяч. В поправках также оговариваются социальные гарантии населения. Парламентарии предложили увеличить бюджет программ по поддержке занятости в шахтёрских городах и посёлках на два миллиарда рублей. По словам главы фракции партии в Госдуме Сергея Неверова, дополнительные средства будут направлены на реконструкцию инфраструктуры и расселение граждан из аварийных домов — программу планируют реализовать до 2024 года. «Шахты закрыты давно, на подработанных территориях остались жилые дома, они достаточно аварийные, ветхие, возникает опасность провалов, подтоплений, выброса метана», — сказал Сергей Неверов. Более семи тысяч семей в шахтерских городах и поселках планируют переселить из аварийных домов к 2023 году. Неверов отметил, что в программу в основном включат моногорода, такие как Воркута, Новокузнецк, Александровск-Сахалинский и другие. К концу следующего года партия планирует подключить все поселки с численностью населения от двухсот пятидесяти до пятисот человек к интернету. Для этого планируется выделить больше шести миллиардов рублей. По сообщению на сайте ER.ru, на субсидирование авиаперевозок будет направлено дополнительно два миллиарда рублей. Три приоритетных направления — Дальний Восток, где уже есть более 170 льготных маршрутов, Крым и Калининград. По словам Андрея Турчака, реализация специальной программы позволит людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, пенсионерам, ученикам школ и вузов покупать билеты по льготным тарифам.

