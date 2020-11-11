«Единая Россия» предложила увеличить бюджет на развитие шахтёрских городов

Внесенные поправки в бюджет предусматривают обновление материально-технической базы домов культуры, расположенных в селах и поселках. На тысячу ДК партия планирует выделить шестьдесят пять миллионов рублей. На создание ста семидесяти двух библиотек планируется выделить более четырехсот миллионов рублей. Также партия запланировала реконструкцию ста шестидесяти пяти детских школ искусств, которые находятся в двадцати семи регионах. Дополнительные двести сорок девять миллионов «Единая Россия» предлагает направить малым театрам и порядка девяносто миллионов — ТЮЗам.