Тагильских водителей предупредили о высоком риске ДТП из-за гололеда

В Нижнем Тагиле высока вероятность возрастания количества ДТП в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в утренние и вечерние часы, когда на дороге гололед. Автомобилистам необходимо избегать резких торможений, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость, которая соответствует дорожным условиям. Водителям, у которых нет опыта вождения, рекомендуется отказаться от управления транспортом. Пешеходам нужно переходить проезжую часть на светофорах и пешеходных переходах. При этом следует помнить, что выходить на проезжую часть можно только после того, как вы убедитесь в полной остановке транспорта. Желательно использовать в одежде светоотражающие элементы, это позволяет водителю своевременно заметить пешехода. Напомним, Свердловская область попала в тройку регионов с самой низкой аварийностью. Свердловская область попала в тройку регионов с самой низкой аварийностью

Related news: Свердловская область попала в тройку регионов с самой низкой аварийностью

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter