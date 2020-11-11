Тагильских водителей предупредили о высоком риске ДТП из-за гололеда

Пешеходам нужно переходить проезжую часть на светофорах и пешеходных переходах. При этом следует помнить, что выходить на проезжую часть можно только после того, как вы убедитесь в полной остановке транспорта. Желательно использовать в одежде светоотражающие элементы, это позволяет водителю своевременно заметить пешехода.