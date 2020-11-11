Тагильских водителей предупредили о высоком риске ДТП из-за гололеда

Тагильских водителей предупредили о высоком риске ДТП из-за гололеда

Сегодня, 12:45ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле высока вероятность возрастания количества ДТП в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в утренние и вечерние часы, когда на дороге гололед. Автомобилистам необходимо избегать резких торможений, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость, которая соответствует дорожным условиям. Водителям, у которых нет опыта вождения, рекомендуется отказаться от управления транспортом.

Пешеходам нужно переходить проезжую часть на светофорах и пешеходных переходах. При этом следует помнить, что выходить на проезжую часть можно только после того, как вы убедитесь в полной остановке транспорта. Желательно использовать в одежде светоотражающие элементы, это позволяет водителю своевременно заметить пешехода.

Напомним, Свердловская область попала в тройку регионов с самой низкой аварийностью.

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