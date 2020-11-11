Мать девочки из шкафа закрыли в психоневрологическом диспансере

Предполагается, что женщину направили туда на время проведения психиатрической экспертизы, назначенной следователями. Мать полугодовалой Полины обвиняют в истязании новорожденной дочери.
По словам аппарата свердловского омбудсмена по правам человека Татьяны Мерзляковой, женщина была помещена в «стражное отделение».
Это не просто палата в психоневрологическом диспансере, а запираемое помещение,отметил инсайдер.
Исследование психического здоровья обвиняемой на данный момент продолжается.
Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала пол года в шкафу. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы. А накануне в Областной детской клинической больнице рассказали, в каком состоянии находится Полина.