Мать девочки из шкафа закрыли в психоневрологическом диспансере

Мать девочки из шкафа закрыли в психоневрологическом диспансере

Сегодня, 19:38ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
37-летнюю мать юной жительницы Карпинска, которую полгода держали в шкафу, поместили в психоневрологический диспансер, сообщает URA.RU.

Предполагается, что женщину направили туда на время проведения психиатрической экспертизы, назначенной следователями. Мать полугодовалой Полины обвиняют в истязании новорожденной дочери.

По словам аппарата свердловского омбудсмена по правам человека Татьяны Мерзляковой, женщина была помещена в «стражное отделение».

Это не просто палата в психоневрологическом диспансере, а запираемое помещение,отметил инсайдер.

Исследование психического здоровья обвиняемой на данный момент продолжается.

Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама держала пол года в шкафу. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы. А накануне в Областной детской клинической больнице рассказали, в каком состоянии находится Полина.

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